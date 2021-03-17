Лапорта звернувся до Мессі на інавгурації – форвард посмішкою відреагував на слова нового президента Барселони
Жоан Лапорта розпочав свою кампанію по збереженню Ліонеля Мессі у Барселоні одразу з перших секунд на новій посаді.
"Я спробую переконати Мессі залишитися. Вибач, Лео, але ти знаєш, що я люблю тебе, що Барса тебе любить, і якби цей стадіон був заповнений, коли ти граєш, ти не хотів би піти. Що б ти не робив, це добре, але я спробую...", – цитує Лапорту офіційний сайт клубу.
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33-річний аргентинець лише посміхнувся у відповідь на зізнання новоспеченого президента Барселони. Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з Барсою завершуються влітку, і форвард ще не визначився щодо свого майбутнього.
Серед реальних претендентів на Мессі ЗМІ називають Манчестер Сіті та ПСЖ.
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