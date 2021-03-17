В рамках перенесенного 2-го тура испанской Примеры Эльче на выезде уступил Севилье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Севилья в родных стенах принимала одного из аутсайдеров турнирной таблицы Эльче. Под занавес первого тайма хозяева вырвались вперед – Сусо с правого фланга ювелирно навесил в штрафную, а Эн-Несири замкнул.

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После перерыва гости отчаянно пытались сравнять счет, но "пусела" также не отсиживалась в обороне и постоянно напоминала о себе опасными атаками. Уже в конце встречи на поле появился Васкес, который за несколько минут получил передачу Торреса в штрафную, и стоя спиной к воротам, пяткой отправил мяч в сетку – 2:0.

Благодаря набранным трем очкам подопечные Лопетеги закрепились на четвертой строчке чемпионата, а отставание от Реала теперь составляет три пункта. Эльче же остался на 17-м месте первенства – в шаге от зоны вылета.

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