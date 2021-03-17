Обидва поєдинки відбудуться з глядачами на трибунах, повідомляє AS з посиланням на Cadena SER.

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Матчі прийматиме севільська Ла Картуха, яка вміщує 60 тисяч осіб. Щоправда, буде доступно лише 20-25% від загальної місткості арени. Квитки продаватимуться виключно в столиці Андалусії.

Нагадаємо, саме бажання пустити фанатів на стадіон змусило перенести фінал минулорічного Кубка Іспанії на 2021-ий. Атлетік матиме унікальну можливість двічі виграти трофей за два тижні. 4 квітня відбудеться баскське дербі проти Реал Сосьєдада, а 17-го – зустріч з Барселоною.

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