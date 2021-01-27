Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Севілья – Валенсія – 3:0

Голи: Де Йонг, 20, 33, Ракітіч, 38

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Валенсія несподівано почала активніше, на перших хвилинах не даючи своєму супернику вільного простору. Севылья поступово прийшла до тями і пригадала, що грає вдома. Якщо "кажани" свою перевагу у забиті м'ячі конвертувати не змогли, то у нервіонців із цим проблем не виникло.

Севільї знадобився проміжок у 18 хвилин, щоб зробити рахунок розгромним. Спочатку Люк Де Йонг оформив дублю. Спершу нідерландець головою замкнув подачу з кутового, а згодом ударом з меж штрафного увігнав м'яч у сітку після передачі Сусо. Третій м'яч забив Ракітіч. Екс-хавбек Барселони розкішно вистрелив метрів з 18-ти.

Після перерви, схоже, господарі вирішили остаточно добити суперника. Вже на самому початку тайму Мунір та Хоан Хордан створили розкішний момент. Пробивав останній, але зовсім трохи не влучив. Валенсія спробувала відповідати, але більшість її спроб завершувалися на підступах до штрафного.

Такої результативної гри, як до перерви, не вийшло. Севілью влаштовував результат, тому вона перейшла у економ-режим. Підопічні Хулена Лопетегі тримали м'яч під контролем, але надзусиль в атаці вирішили не докладати. Рахунок їх влаштовував, а сили потрібно берегти. Склалася класична ситуація, коли одні не можуть, а інші не хочуть. За увесь другий тайм можна пригадати лише неточний удар Муніра та кілька кутових "кажанів".

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї. Таким чином Кубок Іспанії втратив чинного володаря трофею. Курйозу ситуації додає той факт, що Валенсія – переможець турніру 2019 року. Річ у тому, що фінал 2020-го (зустрінуться Реал Сосьєдад та Атлетік) досі не зіграний.

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