Папу Гомес офіційно став гравцем Севільї
Севілья підсилила склад півзахисником Аталанти Алехандро Гомесом.
Хавбек підписав контракт до 30 червня 2024 року, повідомляє офіційний сайт андалусійців. Marca стверджує, що сума трансферу склала 5+2 млн євро.
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Гомес виховувався у академії Арсенал Саранді, з якого перейшов до Сан-Лоренсо. Серед європейських клубів півзахисника – Катанья, Металіст і Аталанта. У складі бергамасків Папу став справжнім лідером, провівши за 6 років 250 матчів, відзначившись 59 голами та 71 асистом.
Нагадаємо, стосунки Гомеса з головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні зіпсувалися, тому він вже понад місяць не потрапляв до заявки команди.
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