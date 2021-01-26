Хавбек підписав контракт до 30 червня 2024 року, повідомляє офіційний сайт андалусійців. Marca стверджує, що сума трансферу склала 5+2 млн євро.

"Він переходить у сильну команду, яка виступає в Лізі чемпіонів": Гасперіні попрощався з бунтівником Гомесом

Гомес виховувався у академії Арсенал Саранді, з якого перейшов до Сан-Лоренсо. Серед європейських клубів півзахисника – Катанья, Металіст і Аталанта. У складі бергамасків Папу став справжнім лідером, провівши за 6 років 250 матчів, відзначившись 59 голами та 71 асистом.

Нагадаємо, стосунки Гомеса з головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні зіпсувалися, тому він вже понад місяць не потрапляв до заявки команди.

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