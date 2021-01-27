Кубок Испании, 1/16 финала

Севилья – Валенсия – 3:0

Голы: Де Йонг, 20, 33, Ракитич, 38

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Валенсия неожиданно начала активнее, на первых минутах не давая своему сопернику свободного пространства. Севилья постепенно пришла в себя и вспомнила, что играет дома. Если "летучие мыши" свое преимущество в забитые мячи конвертировать не смогли, то у нервионцев с этим проблем не возникло.

Севилье понадобился промежуток в 18 минут, чтобы сделать счет разгромным. Сначала Люк де Йонг оформил дубль. Сперва голландец головой замкнул подачу с углового, а затем ударом из пределов штрафной вколотил мяч в сетку после передачи Сусо. Третий мяч забил Ракитич. Экс-хавбек Барселоны роскошно выстрелил метров с 18-ти.

После перерыва, похоже, хозяева решили окончательно добить соперника. Уже в самом начале тайма Мунир и Хоан Хордан создали роскошный момент. Пробивал последний, но совсем немного не попал. Валенсия попыталась отвечать, но большинство ее попыток завершались на подступах к штрафной.

Такой результативной игры, как до перерыва, не получилось. Севилью устраивал результат, поэтому она перешла в эконом-режим. Подопечные Хулена Лопетеги держали мяч под контролем, но сверхусилий в атаке решили не прилагать. Счет их устраивал, а силы нужно беречь. Сложилась классическая ситуация, когда одни не могут, а другие не хотят. За весь второй тайм можно вспомнить лишь неточный удар Мунира и несколько угловых "летучих мышей".

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Севильи. Таким образом Кубок Испании потерял действующего обладателя трофея. Курьеза ситуации придает тот факт, что Валенсия – победитель турнира 2019 года. Дело в том, что финал 2020-го (встретятся Реал Сосьедад и Атлетик) до сих пор не сыгран.

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