Триумфатором дуэли между победителем Лиги Европы и Копа Судамерикана стал экс-клуб Евгения Коноплянки. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок вызова, финал

Севилья (Испания) – Индепендьенте дель Валье (Эквадор) – 1:1, по пенальти – 4:1

Голы: Ортис, 90+1 – Диас, 10

УЕФА совместно с другой конфедерацией запускает новый турнир – первый розыгрыш совсем скоро

В новом совместном проекте УЕФА и КОНМЕБОЛ встречались испанская Севилья и эквадорский Индепендьенте дель Валье. Турнир состоял из одного матча – финала, и не предусматривал дополнительного времени. По замыслу организаторов, первый розыгрыш Кубка вызова был посвящен Антонио Пуэрте – бывшему игроку Севильи, который в 2007-м трагически погиб после остановки сердца в возрасте 22-х лет.

Хозяева, а встреча проходила на стадионе Рамон Санчес Писхуан, пропустили уже на 10-й минуте. Двойная ошибка Кике Саласа позволила Лаутаро Диасу выйти один на один с голкипером и легко переиграть Марко Дмитровича. Несмотря на серьезное преимущество "красно-белые" никак не могли сравнять. Однако, уже в добавленное время Педро Ортис воспользовался пасом на дальнюю штангу и результативно замкнул в ближний угол.

Судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти, где более точными были игроки Севильи. Интересно, что роковым у команды гостей стал удар экс-форварда Шахтера Марсело Морено. Финальную же точку в поединке поставил еще один бывший представитель УПЛ – экс-вингер Металлиста Папу Гомес.

Напомним, в прошлом сезоне в финале Лиги Европы испанская Севилья переиграла итальянскую Рому со счетом 2:1. В финальном матче Копа Судамерикана-2022 Индепендьенте дель Валье оказался сильнее бразильского Сан-Паулу (2:0).

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