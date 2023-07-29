Севілья отримала шалену пропозицію щодо свого форварда
Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі може продовжити кар'єру на Близькому Сході.
Аль-Хіляль запропонував за форварда Севільї Юссефа Ен-Несірі 45 мільйонів євро. Про це інформує Mundo Deportivo.
Севілья стала першим володарем міжконтинентального Кубка виклику – промах екс-форварда Шахтаря став фатальним
Нападнику збірної Марокко пропонують трирічний контракт із річним окладом у розмірі 15 мільйонів. Оскільки Севілья сама зацікавлена в продажу своїх гравців з метою виручити хороші кошти, перешкод для переговорів виникнути не повинно.
Раніше Аль-Хіляль підписав таких відомих гравців, як Рубен Невеш, Сергєй Мілінковіч-Савіч і Каліду Кулібалі.
Минулого сезону Ен-Несірі виграв у складі Севільї Лігу Європи.
"Пуерто, брате, горюємо. Ніколи не забудемо тебе". Гравець, якому присвятили перемогу на Кубку світу