Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі може продовжити кар'єру на Близькому Сході.

Аль-Хіляль запропонував за форварда Севільї Юссефа Ен-Несірі 45 мільйонів євро. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Нападнику збірної Марокко пропонують трирічний контракт із річним окладом у розмірі 15 мільйонів. Оскільки Севілья сама зацікавлена в продажу своїх гравців з метою виручити хороші кошти, перешкод для переговорів виникнути не повинно.

Раніше Аль-Хіляль підписав таких відомих гравців, як Рубен Невеш, Сергєй Мілінковіч-Савіч і Каліду Кулібалі.

Минулого сезону Ен-Несірі виграв у складі Севільї Лігу Європи.

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