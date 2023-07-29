Аль-Хиляль предложил за форварда Севильи Юссефа Эн-Несири 45 миллионов евро. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Нападающему сборной Марокко предлагают трёхлетний контракт с годовым окладом в размере 15 миллионов. Поскольку Севилья сама заинтересована в продаже своих игроков с целью выручить хорошие средства, препятствий для переговоров быть не должно.

Ранее Аль-Хиляль подписал таких известных игроков, как Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали.

В прошлом сезоне Эн-Несири выиграл в составе Севильи Лигу Европы.

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