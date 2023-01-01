Севілья розпочала роботу на січневому трансферному ринку ще до його формального відкриття.

Першим зимовим новачком андалусійців став 22-річний захисник Лоїк Баде. Гравця Ренна орендували до кінця сезону з правом викупу, інформує офіційний сайт Севільї.

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Баде дебютував на дорослому рівні 3 роки тому і вважався одним з наперспективніших центрбеків Франції. У липні 2021-го Ренн не пошкодував заплатити Лансу 17 млн євро. Оборонець продовжив прогрес у складі "червоно-чорних", але вже минулого літа захотів спробувати сили в АПЛ. Оренда в Ноттінгем Форест вийшла провальною – 0 хвилин на полі за півроку. Тепер Баде спробує закріпитися в Прімері.

Додамо, що захисник також встиг награти 3 матчі за молодіжну збірну Франції. Зокрема, рік тому долучився до розгрому України (5:0) у відборі на Євро-2023.

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