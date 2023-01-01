Севилья начала работу на январском трансферном рынке еще до его формального открытия.

Первым зимним новичком андалусийцев стал 22-летний защитник Лоик Баде. Игрок Ренна арендован до конца сезона с правом выкупа, информирует официальный сайт Севильи.

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Баде дебютировал на взрослом уровне 3 года назад и считался одним из самых перспективных центрбеков Франции. В июле 2021 года Ренн не пожалел заплатить Лансу 17 млн евро. Защитник продолжил прогресс в составе "красно-черных", но уже прошлым летом захотел попробовать силы в АПЛ. Аренда в Ноттингем Форест получилась провальной – 0 минут на поле за полгода. Теперь Баде попытается закрепиться в Примере.

Добавим, что защитник также успел наиграть 3 матча за молодежную сборную Франции. В частности год назад присоединился к разгрому Украины (5:0) в отборе на Евро-2023.

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