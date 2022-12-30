В рамках програми п'ятниці 15-го туру Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 15-й тур

Хетафе – Мальорка – 2:0

Голи: Майораль, 51, 78

Кадіс – Альмерія – початок о 20:15

Сельта – Севілья – початок о 20:15

П'ятничну програму 15-го туру Ла Ліги відкривав поєдинок у Мадриді, де Хетафе приймав Мальорку. Господарі здобули впевнену перемогу завдяки дублю Борхи Майораля в другому таймі. На 51-й хвилині нападник відкрив рахунок, завершивши ефектну комбінацію з виходом віч-на-віч, на 76-й він же покарав балеарців за грубу обрізку – 2:0!

Енес Унал у цьому матчі оформив асист. У шести попередніх турах він був залучений до чотирьох голів Хетафе (2 голи, 2 гольові передачі) – це стільки ж, скільки за попередні 14 поєдинків.

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