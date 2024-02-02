ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА Севілья офіційно підписала нападника Тоттенхема 12:04 - Посилання скопійовано Алехо Веліс / фото: ФК Севілья Нападник Тоттенхема Алех Веліс продовжить сезон у складі Севільї. в Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Іспанія показати приховати Коментарі Вам може бути цікавим: "Ґвалтівник": Беллінгем ризикує отримати покарання через образу свого скандального земляка прямо на полі 10:22 987 Ліверпуль легко розніс Челсі – Мудрик зіпсував шикарний момент, арбітр добив "синіх", юний феномен Клоппа, косий Дарвін 1 лютого 00:13 8807 Божевільний сейв Луніна у відеоогляді матчу Хетафе – Реал – 0:2 08:30 4371 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter