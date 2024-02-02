Севилья официально подписала нападающего Тоттенхэма
12:48 - Читати українською
Нападающий Тоттенхэма Алехо Велис продолжит сезон в составе Севильи.
Севилья взяла в аренду у Тоттенхэма нападающего Алехо Велиса, сообщает официальный сайт андалусийцев.
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Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 без права выкупа. Добавим, что Велис стал игроком Тоттенхэма лишь летом 2023 года, перебравшись за 15 млн евро из Росарио Сентраль.
Впрочем, достижения аргентинского нападающего в составе "шпор" довольно скромные – всего 1 гол в 8 матчах за основную команду (всего провел на поле 45 минут).
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