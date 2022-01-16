Севілья хоче перенести догравання кубкового матчу проти Бетіса на більш пізню дату.

"Нервіонці" роздратовані рішенням федерації, яка змушує команди повторно виходити на поле вже сьогодні о 17:00, інформує Marca.

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Занепокоєння Севільї викликане відсутністю Жоана Жордана, який і став причиною зупинки матчу. З трибун в голову хавбека прилетів сталевий предмет, спровокувавши черепно-мозкову травму. Жордан повинен провести в лікарні щонайменше добу, тому сьогодні на поле вийти не зможе.

Нагадаємо, що вчорашнє дербі між Бетісом і Севільєю було зупинене на 39-й хвилині за рахунку 1:1.

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