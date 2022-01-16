Севілья не хоче догравати матч з Бетісом сьогодні – все через хавбека, якому розбили голову
Севілья хоче перенести догравання кубкового матчу проти Бетіса на більш пізню дату.
"Нервіонці" роздратовані рішенням федерації, яка змушує команди повторно виходити на поле вже сьогодні о 17:00, інформує Marca.
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Занепокоєння Севільї викликане відсутністю Жоана Жордана, який і став причиною зупинки матчу. З трибун в голову хавбека прилетів сталевий предмет, спровокувавши черепно-мозкову травму. Жордан повинен провести в лікарні щонайменше добу, тому сьогодні на поле вийти не зможе.
Нагадаємо, що вчорашнє дербі між Бетісом і Севільєю було зупинене на 39-й хвилині за рахунку 1:1.
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