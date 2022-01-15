Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Мальорка – Еспаньйол – 2:1

Голи: Кубо, 32, Бастідас, 60 – Пуадо, 62

Вилучення: Педроса, 90+7 (Еспаньйол)

Жирона – Райо Вальєкано – 1:2

Голи: Бернарду, 26 – Гвардіола, 45+1, 48

Нереалізований пенальті: Стуані, 72 (Жирона)

Вилучення: Гонсало, 90+8 (Жирона)

Спортінг Хіхон – Кадіс – 0:0 (пен. – 2:4)

Японець Кубо класним ударом зі штрафного вивів Мальорку вперед у матчі з Еспаньйолом. У другому таймі балеарці подвоїли свою перевагу після кутового, на що каталонці відповіли лише одним голом. 2:1 – в дуелі представників Прімери сильнішою виявилася Мальорка, яка і вийшла у чвертьфінал.

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Райо Вальєкано у вольовому стилі розібрався з представником Сегунди – Жироною. Каталонці забили першими, але дубль Серхі Гвардіоли схилив шальки терезів на бік команди з еліти. Жирона мала розкішний шанс зрівняти рахунок, проте не забила пенальті.

Спортінг Хіхон і Кадіс в основний час забити не змогли. У стартовому складі господарів вийшов Василь Кравець, а Богдан Мілованов, який голом приніс своїй команді перемогу над Вільяреалом в 1/16, залишився в резерві. В екстра-таймі голів теж не було, а під серію пенальті наставник Спортінга провів заміну голкіпера. Це не допомогло – Кадіс забив всі 4 удари, а от господарі не реалізували дві перші спроби. Василь Кравець став першим, хто переграв Хіля, але Спортінг не зміг пройти ще одного суперника з Прімери і вилетів.

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