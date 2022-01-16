Севілья хотіла додати більше драми, щоб її сприймали за жертву у скандальному дербі проти Бетіса.

Головний тренер "нервіонців" Хулен Лопетегі давав дивні вказівки хавбеку Жоану Жордану, якому в голову прилетів металевий предмет з трибун.

Скандал у матчі Бетіс – Севілья: у голову гравцю кинули металевий предмет після божевільного гола з кутового

Гравець Бетіса чув, як керманич Севільї сказав постраждалому: "Лягай на землю і прикинься непритомним". Про це відразу повідомили четвертому арбітру, і той підтвердив, що також чув підступні слова Лопетегі.

Нагадаємо, що вчорашнє дербі було зупинене на 39-й хвилині, однак сьогодні продовжиться за порожніх трибун.

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