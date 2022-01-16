Севилья хотела перенести доигрывание кубкового матча против Бетиса на более позднюю дату, но получила отказ.

"Нервионцы" раздражены решением федерации, которая вынуждает команды повторно выходить на поле уже сегодня в 17:00, сообщает Marca.

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Беспокойство Севильи вызвано отсутствием Жоана Жордана, который и стал причиной остановки матча. С трибун в голову хавбека прилетел стальной предмет, спровоцировав черепно-мозговую травму. Жордан должен провести в больнице минимум сутки, поэтому сегодня на поле выйти не сможет.

Королевская федерация футбола в Испании приняла финальное решение. Как и планировалось, матч будет доигран сегодня, начало в 17:00.

Напомним, что вчерашнее дерби между Бетисом и Севильей было остановлено на 39-й минуте при счете 1:1.

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