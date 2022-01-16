Севилья не хотела доигрывать матч с Бетисом сегодня – аргументы клуба отклонены
Севилья хотела перенести доигрывание кубкового матча против Бетиса на более позднюю дату, но получила отказ.
"Нервионцы" раздражены решением федерации, которая вынуждает команды повторно выходить на поле уже сегодня в 17:00, сообщает Marca.
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Беспокойство Севильи вызвано отсутствием Жоана Жордана, который и стал причиной остановки матча. С трибун в голову хавбека прилетел стальной предмет, спровоцировав черепно-мозговую травму. Жордан должен провести в больнице минимум сутки, поэтому сегодня на поле выйти не сможет.
Королевская федерация футбола в Испании приняла финальное решение. Как и планировалось, матч будет доигран сегодня, начало в 17:00.
Напомним, что вчерашнее дерби между Бетисом и Севильей было остановлено на 39-й минуте при счете 1:1.
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