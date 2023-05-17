Севідов назвав головну причину проблем Супряги і запропонував свою допомогу
Колишній український тренер Олександр Севідов поділився думками щодо ситуації з нападником Динамо Владиславом Супрягою.
"Супряга? Хлопець талановитий, безперечно. Тут, як на мене, якась психологічна проблема. У таких ситуаціях треба розумітися, розмовляти з хлопцем. Якщо він вам дорогий – нехай зателефонує мені, поговоримо.
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Так різко перестати грати та почати набирати вагу… Потрібен тренер, який у нього повірить. Потрібна команда, де, попри його помилки та гольову посуху, йому довірятимуть", – зазначив Севідов на YouTube-каналі "Финты и подкаты".
Нагадаємо, Супряга пропустив першу частину сезону через травму, але на зборах регулярно отримував шанси. Потім була неприємна історія з ДТП і, вочевидь, нове пошкодження форварда.
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