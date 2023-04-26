"Відразу кілька джерел повідомляють що, на жаль, Владислав так і не зміг відновитись від травми. Здається, не обійдеться без оперативного втручання. А це значить, що сезон 22/23 закінчено. 23-річний форвард не зіграв жодної хвилини.

Маркевич позитивно оцінив "нового" тренера Динамо

Чекаємо на офіційне підтвердження. Востаннє Супряга зʼявлявся на полі більше року тому ще у футболці Сампдорії", – йдеться у Telegram-каналі Zorya Londonsk.

Нагадаємо, Супряга пропустив першу частину сезону через травму, але на зборах регулярно отримував шанси. Потім була неприємна історія з ДТП і, вочевидь, нове пошкодження форварда.

Динамо на паузі, Луческу під ножем – дві кандидатури і відкладена розв'язка