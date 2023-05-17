"Супряга? Парень талантливый, бесспорно. Здесь, как по мне, какая-то психологическая проблема. В таких ситуациях надо разбираться, разговаривать с парнем. Если он вам дорог – пусть позвонит мне, поговорим.

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Так резко перестать играть и начать набирать вес... Нужен тренер, который в него поверит. Нужна команда, где, несмотря на его ошибки и голевую засуху, ему будут доверять", – отметил Севидов на YouTube-канале "Финты и подкаты".

Напомним, Супряга пропустил первую часть сезона из-за травмы, но на сборах регулярно получал шансы. Затем была неприятная история с ДТП и, очевидно, новое повреждение форварда.

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