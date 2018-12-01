Севідов: Для Динамо зараз сприятливий момент, щоб скоротити відставання від Шахтаря

Екс-наставник Маріуполя та Карпат поділився очікуваннями від 17 туру УПЛ.

"Перемога над Чорноморцем допоможе підопічним Олександра Хацкевича швидше відновитися після гри за Астаною. Мені здається, зараз сприятливий момент для Динамо, щоб скоротити відставання від Шахтаря.

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Олімпіку очки зараз дуже потрібні. Якщо Олімпік програє, а його конкуренти наберуть очки, ситуація для команди Шевчука помітно ускладниться. Втім, перешкодити Шахтарю може тільки сам Шахтар...

Не знаю, як футболісти Карпат поставляться до нових заяв керівництва. Я працював у Львові і точно можу сказати, що в цьому місті особлива аура – там хочуть тільки перемагати. Навряд чи у Карпат будуть якісь зміни в складі. Мені здається, "зелено-білим" зараз можна сказати ті ж слова, що і тур назад "морякам" – у кого ж ще вигравати, як не у Арсенала-Київ?

Маріуполю цілком реально закріпитися в шістці найсильніших. Там є і хороший підбір футболістів, і забезпечення – все на рівні. Правда, не знаю, чи легко складеться для маріупольців поєдинок зі Львовом. Навряд чи. Львів велику увагу приділяє обороні, не дивлячись на наявність в складі бразильців. Але це не ті бразильці, що в Шахтарі... Не виключено, що Львову допоможе і морозна погода, коли футбол стає простішим.

Центральний матч туру – Ворскла – Олександрія. Цікаво поспостерігати за командою Шарана. Втім, і інші зустрічі будуть цікавими", – сказав Севідов порталу Команда 1.

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