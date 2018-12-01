Арсенал-Київ – Карпати: анонс матчу УПЛ

Арсенал-Київ приймає Карпати в матчі 17-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Арсенал-Київ – Карпати

25 листопада, 17:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Арсенал-Київ після поразки Чорноморцю у минулому турі відстав від рятівної передостанньої позиції аж на п'ять очок. Загалом же, "каноніри" програли тринадцять із шістнадцяти матчів у сезоні, що на фоні новин про двомісячні затримки по зарплатні не додає віри у підйом з дна турнірної таблиці. Тим не менш, іноді кияни вміють здивувати – і Карпати знають про це не за чутками, адже саме вони стали першою з двох команд, яку Арсеналу-Київ вдалося перемогти. Можна було б говорити про випадковість і неможливість повторення такого результату сьогодні, але "зелено-білі" – не той колектив, який можна оцінювати раціонально. Львів'яни завжди дають пошуміти у власному штрафному та подарувати очки.

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Карпати після розгрому Чорноморця, впевненої перемоги над Олімпіком та гідної поразки Зорі, здавалося, відродились та повернулись у гонитву за верхню половину таблиці. Втім, свій головний осінній матч – проти Десни – "леви" програли в одні ворота, відставши від шостого місця вже на сім очок. Можливо, це ще й не критична відстань, але після новини про відхід Жозе Моріша у ренесанс львів'ян вже не віриться. Контракт португальського наставника викупив корейський Чонбук Моторс – і це вже 21-й клуб та 12-а країна, в якій він працюватиме. Можна ставити питання керівництву щодо маленької клаусули (за чутками, не більше 250 тис. доларів) та раціональності підписання футбольного пілігрима, однак все це не відмінить провальності сезону. Ну, тепер хоча б перемогти Арсенал-Київ потрібно – просто для пристойності.

Статистика протистояння Арсенала-Київ проти Карпат

Всього: 35 матчів, 13 перемог Арсенала-Київ, 12 нічиїх, 10 перемог Карпат. Різниця м’ячів – 55:40.

У Прем’єр-лізі: 34 матчі (+12, =12, -10, 53:40)

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Обидві команди підходять до очної зустрічі в оптимальному стані. Кадрову ситуація Арсенала-Київ взагалі можна назвати ідеальною – немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. У Карпат справи трохи гірші, але не критично – не зможе зіграти лише Олег Бородай, який відбуває дискваліфікацію за червону картку, отриману в поєдинку проти Десни. Крім того, до тренувань у загальній групі вже повернувся Хорхе Карраскаль.

"Родзинки"

– Безпрограшна серія Арсенала-Київ у матчах з Карпатами в УПЛ триває сім матчів (п'ять перемог та дві нічиї)

– Арсенал-Київ на своєму полі програє впродовж рекордних для клубу 5-ти матчів.

– Олег Бойчишин повертається до керма Карпат, які він востаннє очолював 12 серпня

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Карпати

Арсенал-Київ: Сітало – Насонов, Акакпо, Сагуткін, Дубінчак – Домбровський, Вакулко – Семенюк, Фещук, Лола – Фещук

Карпати: Шевченко – Мирошниченко, Ковтун, Мегреміч, Лебеденко – Ербес, Ді Франко — Швед, Карраскаль, Гуцуляк – Понде

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Так, Арсенал-Київ вигравав у Львові, а Карпати навіть у найкращій формі можуть подарувати очки кому-завгодно. Так, львів'яни безвольно влетіли у минулому турі й залишились без Жозе Мораіша, однак і з Олег Бойчишиним вони сильніші за киян – і сьогодні вони більш мотивовані. Карпатам потрібна реабілітація – і вони її сьогодні отримають.