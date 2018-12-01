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ДЕСНА - ЗАРЯ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Севидов: Для Динамо сейчас благоприятный момент, чтобы сократить отставание от Шахтера

12:01 158 Читати українською
Севидов: Для Динамо сейчас благоприятный момент, чтобы сократить отставание от Шахтера
Александр Севидов / Фото: соцсети

Экс-наставник Мариуполя и Карпат поделился ожиданиями от 17 тура УПЛ.

"Победа над Черноморцем поможет подопечным Александра Хацкевича быстрее восстановиться после игры с Астаной. Мне кажется, сейчас благоприятный момент для Динамо, чтобы сократить отставание от Шахтера.

"Чем сейчас занимаюсь? Абсолютно ничем". Куда делся Александр Севидов

Олимпику очки сейчас очень нужны. Если Олимпик проиграет, а его конкуренты наберут очки, ситуация для команды Шевчука заметно усложнится. Впрочем, помешать Шахтеру может только сам Шахтер...

Не знаю, как футболисты Карпат отнесутся к новым заявлениям руководства. Я работал во Львове и точно могу сказать, что в этом городе особая аура – там хотят только побеждать. Вряд ли у Карпат будут какие-то изменения в составе. Мне кажется, "зелено-белым" сейчас можно сказать те же слова, что и тур назад "морякам" – у кого же еще выигрывать, как не у Арсенала-Киев?

Мариуполю вполне реально закрепиться в шестерке сильнейших. Там есть и хороший подбор футболистов, и обеспечение – все на уровне. Правда, не знаю, легко ли сложится для мариупольцев поединок со Львовом. Вряд ли. Львов большое внимание уделяет обороне, несмотря на наличие в составе бразильцев. Но это не те бразильцы, в Шахтере... Не исключено, что Львову поможет и морозная погода, когда футбол становится проще.

Центральный матч тура – Ворскла – Александрия. Интересно понаблюдать за командой Шарана. Впрочем, и другие встречи будут интересными", – сказал Севидов порталу Команда 1.

Арсенал-Киев - Карпаты: анонс матча УПЛ

Украина17 тур

Динамо Киев - Черноморец: Понедельник 03 декабря 2018

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Динамо Киев - Черноморец Львов - Мариуполь Десна - Заря Шахтер - Олимпик Александр Севидов Александр Севидов Арсенал-Киев - Карпаты Ворскла - Александрия
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