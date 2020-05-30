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Сетьєн вважає, що революційна зміна у футболі нашкодить Барселоні

11:19 85 Читать на русском
Сетьєн вважає, що революційна зміна у футболі нашкодить Барселоні
Кіке Сетьєн / ФК Барселона

Наставник Барселони заявив, що суперники "блаугранас" отримають перевагу завдяки дозволу проводити 5 замін.

Як відомо, через вимушену паузу в сезоні тренери отримали право проводити 5 замін. Це повинно дозволити зменшити ризик травм футболістів, які не грали офіційні матчі більше двох місяців. Втім, таке рішення ФІФА схвалюють не всі.

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"Думаю, що право на 5 замін нашкодить Барселоні. Ми вигравали багато поєдинків, забиваючи вирішальні голи на останніх хвилинах. Тепер наші суперники будуть свіжішими, адже зможуть використати більше гравців протягом матчу.

Незабаром кожна команда гратиме багато матчів. Спека вплине на гру та може спричинити велику кількість травм, як це було в Німеччині. Нічого дивного в цьому немає, адже футболісти два місяці сиділи на диванах замість того, щоб грати", – цитує тренера Marca.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії поновиться 11 червня поєдинком Севілья – Бетіс. Після 27 турів Барселона очолює турнірну таблицю, випереджаючи Реал на 2 пункти.

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Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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