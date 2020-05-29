Вальдес офіційно очолив іспанський клуб

Колишній голкіпер Барселони та збірної Іспанії Віктор Вальдес визначився, де продовжить свій тренерський шлях.

Орта у своєму офіційному Twitter оголосила про призначення 38-річного фахівця.

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Вальдес розпочне роботу в каталонському клубі з наступного сезону. Перед вимушеною паузою Орта посідала 10 місце серед 20 команд Групи 5 у Терсері (четвертий дивізіон Іспанії).

Додамо, що для Вальдеса це буде перший досвід з дорослою професіональною командою. Раніше був юнацький Морталас, з яким фахівець став чемпіоном своєї групи в регіональній лізі Мадрида, і Барселона U-19. Період у рідному клубі важко назвати вдалим – через погані результати і конфлікт з керівництвом Вальдес був звільнений, не протримавшись і трьох місяців.

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