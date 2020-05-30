Сетьен считает, что революционное изменение в футболе навредит Барселоне

Наставник Барселоны заявил, что соперники "блаугранас" получат преимущество благодаря разрешению проводить 5 замен.

Как известно, из-за вынужденной паузы в сезоне тренеры получили право проводить 5 замен. Это должно позволить уменьшить риск травм футболистов, которые не играли официальные матчи более двух месяцев. Впрочем, такое решение ФИФА одобряют не все.

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"Думаю, что право на 5 замен навредит Барселоне. Мы выигрывали много поединков, забивая решающие голы на последних минутах. Теперь наши соперники будут более свежими, ведь смогут использовать больше игроков в течение матча.

Вскоре каждая команда будет играть много матчей. Жара повлияет на игру и может вызвать большое количество травм, как это было в Германии. Ничего удивительного в этом нет, ведь футболисты два месяца сидели на диванах вместо того, чтобы играть", – цитирует тренера Marca.

Напомним, чемпионат Испании возобновится 11 июня поединком Севилья – Бетис. После 27 туров Барселона возглавляет турнирную таблицу, опережая Реал на 2 пункта.

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