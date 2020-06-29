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"Протиріччя – це нормально": Сетьєн не бачить проблеми в конфлікті з Мессі

15:22 - Читать на русском
"Протиріччя – це нормально": Сетьєн не бачить проблеми в конфлікті з Мессі
Мессі та Сетьєн / Reuters

Головний тренер іспанської Барселони Кіке Сетьєн прокоментував взаємини тренерського штабу команди з лідерами роздягальні.

"Взаємини з Мессі – це не складно. Це правда, що завжди є тертя, кожен має свій погляд на ситуацію. І це нормально, коли є протиріччя.

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Я і сам був непростим гравцем. Завжди є своє бачення в якихось питаннях, і потрібно відстоювати свою думку. Це цілком природно. Ми добре спілкуємося. Є окремі питання, проте жодного значення я їм не надаю. Що сталося між Мессі та Сарабією? Нічого особливого. Просто один епізод – і все. Не знаю", – цитує Сетьєна AS.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі зухвало принизив тренера Барселони Едера Сарабію прямо на полі. Крім того, після матчу проти Сельти у роздягальні каталонців спалахнув конфлікт між гравцями і Сетьєном.

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Теги
Кіке Кіке Сетьєн Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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