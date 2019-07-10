Setanta увійде в пакети кабельних операторів

Ірландський канал Setanta, який 1 серпня запуститься в Україні, стане частиною пакетів кабельних операторів.

"Setanta Sports – класичний платний канал, але це не канал, за підписку на який глядачі окремо будуть платити. У перші роки ми виходимо на ринок, щоб отримати максимально широку дистрибуцію.

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Хочемо увійти в базові та розширені пакети аналогових кабельних операторів. Це не буде продаж підписки окремо до нашого каналу.

Я не розумію, звідки могла взятися інформація про стратегію дистрибуції через ОТТ і IPTV провайдерів. Можу припустити, що такий висновок зробили журналісти тільки тому, що для включення в пакети ОТТ не потрібен дозвіл Нацради.

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Але насправді, якщо буде дозвіл Нацради, ми увійдемо на всі можливі платформи: кабель, IPTV, DTH", – сказала керівник каналу в Україні Марія Лисенко Detector Media.