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Джулай стане коментатором Setanta Sports

14:38 1129 Читать на русском
Джулай стане коментатором Setanta Sports
Дмитро Джулай / Фото Вацко Light

Компанія Setanta Sports підтвердила співпрацю з відомим коментатором Дмитром Джулаєм.

"Рада повідомити, що Дмитро приєднається до команди "Сетанта Спорт Україна", він буде коментувати англійську Прем'єр-лігу і Кубок Англії українською мовою.

Setanta офіційно підтвердила початок роботи в Україні з 1 серпня

Також наші глядачі почують прекрасних коментаторів, з якими ми працюємо по Євразії, – Олексія Іванова, Юрія Кириченка, Вадима Плачинду, В'ячеслава Поночевного, Ігоря Бойка і Володимира Клапана", – заявила керівниця каналу Setanta Sports в Україні Марія Лисенко в інтерв'ю Детектор.

Дмитро Джулай вже мав досвід роботи в ірландському відділенні компанії. З 2012 року він працював на Setanta Sport Євразія, яка базувалася в Дубліні.

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