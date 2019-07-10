Setanta войдет в пакеты кабельных операторов

Ирландский канал Setanta, который 1 августа запустится в Украине станет частью пакетов кабельных операторов.

"Setanta Sports – классический платный канал, но это не канал, за подписку на который зрители отдельно будут платить. В первые годы мы выходим на рынок, чтобы получить максимально широкую дистрибьюцию.

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Хотим войти в базовые и расширенные пакеты аналоговых кабельных операторов. Это не будет продажа подписки отдельно к нашему каналу.

Я не понимаю, откуда могла взяться информация о стратегии дистрибьюции через ОТТ и IPTV провайдеров. Могу предположить, что такой вывод сделали журналисты только потому, что для включения в пакеты ОТТ не нужно разрешение Нацсовета.

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Но на самом деле, если будет разрешение Нацсовета, мы войдем на все возможные платформы: кабель, IPTV, DTH", – сказала руководитель канала в Украине Мария Лысенко Detector Media.