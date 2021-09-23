Матчі АПЛ і надалі на Setanta Sports / Getty Images

Нова ексклюзивна угода щодо трансляції матчів АПЛ на території України розрахована на три роки – до кінця сезону 2024/25. Контракт передбачає значне збільшення кількості матчів Прем'єр-ліги, доступних для трансляції у прямому ефірі. Про це повідомили на сторінці Setanta Sports у Facebook.

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Зазначається, що починаючи з сезону 2022/23, прихильники елітного дивізіону Англії зможуть переглянути усі 380 матчів чемпіонату на лінійних телеканалах і цифрових платформах Setanta Sports.

Зауважимо, телеканали Setanta Sports почали трансляцію поєдинків АПЛ у сезоні 2019/20. До того права на показ поєдинків в Україні мали телеканали "Футбол".

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