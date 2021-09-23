Матчи АПЛ и в дальнейшем на Setanta Sports / Getty Images

Новое эксклюзивное соглашение касательно трансляции матчей АПЛ территории Украины рассчитао на три года – до конца сезона 2024/25. Контракт предусматривает значительное увеличение количества матчей Премьер-лиги, доступных для трансляции в прямом эфире. Об этом сообщили на странице Setanta Sports в Facebook.

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Отмечается, что начиная с сезона 2022/23, поклонники элитного дивизиона Англии смогут посмотреть все 380 матчей чемпионата на линейных телеканалах и цифровых платформах Setanta Sports.

Заметим, телеканалы Setanta Sports начали трансляцию поединков АПЛ в сезоне 2019/20. До этого права на показ матчей в Украине имели телеканалы "Футбол".

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