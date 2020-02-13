Setanta отримала ліцензію на запуск другого телеканалу в Україні

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України видала компанії "Setanta Sports" ліцензію на запуск ще одного телеканалу.

Новий канал "Setanta Sports+" вже включений в список іноземних адаптованих каналів України, інформує прес-служба телекомпанії.

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Нагадаємо, що в Україні Setanta працює з 1 серпня 2019 року. Канал транслює матчі АПЛ, Кубка Англії, Кубка англійської kіги, Чемпіоншипу, шотландської Прем'єр-Ліги, етапи Формули-1, поєдинки NHL і NBA, а також турніри UFC.

Раніше повідомлялося, що "Setanta Sports+" планує у величезному обсязі транслювати тенісні турніри.

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