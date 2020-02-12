"У нас не було можливості показувати Лігу чемпіонів і Лігу Європи": директор Setanta розповіла про плани телеканалу

Директор з дистрибуції Setanta Sports Марія Лисенко розповіла про поточні успіхи каналу, а також поділилась планами на майбутнє.

"У 2021 році у "Медіа Групи Україна" закінчується контракт на показ Ліги чемпіонів. Ми постійно спілкуємося з УЄФА і ФІФА на тему трансляцій і чемпіонатів світу, і чемпіонатів Європи, і клубних турнірів. Але станом на сьогодні ми ще в жодній країні ці турніри не транслювали. Не секрет, що Ліга чемпіонів і Ліга Європи – це найдорожчі турніри. Поки у нас фінансової можливості їх показувати не було.

Setanta запустить в Україні ще один телеканал

Тим більше у нас досить широка географія трансляцій. Наприклад, в Казахстані матчі Ліги чемпіонів починаються о 2 годині ночі. Зрозуміло, що аудиторія, яка в такий час дивиться навіть топовий футбольний матч, не така велика, як в Україні. Щодо України: будемо дивитися. Поки ніяких чітких планів у цьому напрямку не було.

Щодо української Прем’єр-ліги – інтерес є. Тому що глядачам цікаво дивитися за своїми гравцями в національному і міжнародних турнірах. Але специфіка української Прем'єр-ліги у тому, що потрібно знімати всі матчі, які проводяться, аби потім їх показувати. Це величезна видаткова і організаційна частина", – розповіла керівник каналу в Україні Марія Лисенко у коментарі Ua-football.

Нагадаємо, Setanta розпочала роботу на телевізійному ринку України з 1 серпня 2019 року. У телепрограмі – англійський і шотландський футбол, НБА, НХЛ, Формула-1 і UFC.

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