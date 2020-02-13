Setanta получила лицензию на запуск второго телеканала в Украине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал компании "Setanta Sports" лицензию на запуск еще одного телеканала.

Новый канал "Setanta Sports+" уже включен в список иностранных адаптированных каналов Украины, сообщает пресс-служба телекомпании.

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Напомним, что в Украине Setanta работает с 1 августа 2019 года. Канал транслирует матчи АПЛ, Кубка Англии, Кубка английской kиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-Лиги, этапы Формулы-1, поединки NHL и NBA, а также турниры UFC.

Ранее сообщалось, что "Setanta Sports+" планирует в огромном объеме транслировать теннисные турниры.

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