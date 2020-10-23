"Я шаную м'яч, як Бога", – переконує Пеле, якому 23 жовтня виповнилося 80 років. А про Марадону, Мессі та Роналду він готовий дискутувати годинами. "Футбол 24" вибрав найкращі моменти.

Став би актором, якби з мене не вийшло футболіста.

Мій батько також був футболістом. У його команді грав воротар Біле. Я був дуже великим фанатом цього голкіпера, однак завжди вимовляв його ім'я неправильно. Це звучало щось на кшталт "Піле" чи "Пеле". Мене цим дражнили і так охрестили. Я лютував, іноді гамселячи всіх за це.

Кожен пацан, який ганяє м'яч, мріє бути, як Пеле. Тож на мені велика відповідальність – подавати приклад не тільки на футбольному полі, але і в житті.

Коли я грав у футбол, траплялося, що на поле кидали і банани, і манго, і апельсини. Ніхто не звертав уваги на тих, хто це зробив, адже кидали звичайні ідіоти. Думаю, і зараз немає сенсу сильно зациклюватися на цій темі.

У мене був гомосексуальний досвід, коли я жив у Бауру. Але давайте бути відвертими, не я один робив це. Вся наша команда відвідувала того чоловіка.

Можу підтвердити: я любив Плісецьку!

Росія стане чемпіоном світу з футболу, коли Бразилія виграє чемпіонат світу з хокею.

Чемпіонат світу – чудовий спосіб поділити гравців на хороших і великих. Це тест на велич.

Успіх визначається не тим, скільки разів ти виграв, а тим, як ти граєш наступний матч після поразки.

Я ніколи не поділяв матчі на офіційні і товариські. У кожному прагнув показати свій найкращий, найкрасивіший футбол.

Футбол для мене – релігія. Я шаную м’яч, як Бога. Багато хто думає про м'яч, як про щось, що потрібно просто буцати. Але його слід пестити і леліяти.

Я був близький до того, щоб покинути Бразилію. Мною цікавився "Реал", також я майже перейшов у "Наполі". Ще був інтерес із боку "Манчестер Юнайтед" і "Баварії".

Коли президент "Баварії" почув, що я одружуюся, він запросив мене на медовий місяць до Німеччини і завжди повторював: "Ти таки мусиш виступати за "Баварію".

Мені завжди приємно розмовляти про Яшина – людину, яка стала моїм першим другом за межами Бразилії. Він був першим, хто ще тоді, у Швеції, напророкував, що я стану найкращим гравцем світу.

Люди вибирають між Пеле і Марадоною. А найкращий – Ді Стефано, він більш досконалий гравець.

Мене все життя запитують, хто крутіший – Пеле чи Марадона. Та подивіться на факти. Скільки голів він забив правою ногою? А головою?

Якщо Марадона думає, що він найкращий гравець століття – це його проблеми.

Я грав 20 років, забив тисячу з гаком голів – і, уявіть, жодного з них рукою! Навіть випадково. Всі мої голи були чесними і природними.

Так, Марадона забив м'яч рукою. Але рефері і лайнсмени – чому вони не побачили це? Вони повинні були все розгледіти, це ж не за спиною у них відбувалося! Не Марадона несе відповідальність за ту ситуацію, а суддівська бригада.

Роналдінью більший, ніж я. Рівно на чотири сантиметри.

Ліонель Мессі – прекрасний гравець. Дуже обдарований, дуже інтелектуально розвинений. Але ось головою він грає так собі.

Роналду – великий бомбардир. Кріштіану дуже нагадує мені Роналдо. Однак, португалець забиває голи, а Мессі, крім цього, віддає передачі і творить гру команди. З погляду на універсалізм гравця, звичайно, Мессі є найкращим.

Не побоюся сказати, що найкращий гравець останнього десятиліття – це Ліонель Мессі.

За "Сантос" виступав Васконселос, який грав у 10 разів краще за Неймара. Це без сумніву.

Я плакав, дивлячись півфінал чемпіонату світу з Німеччиною не тільки через рахунок (1:7), а ще й через те, що я не знаю, що сталося з красою бразильського футболу.

ЗМІ і соціальні мережі змінили те, як люди сприймають гру. Раніше всім, за великим рахунком, було до лампочки, хто на кому одружився і який шампунь рекламує.

Куди б ти не поїхав, скрізь є три ікони: Ісус Христос, Кока-Кола і Пеле.

Я завжди лежу вночі і думаю: чому я все ще настільки популярний. Не знаю, якщо чесно.

Мене запитують: "Коли народиться новий Пеле?". Та ніколи, мої мама і тато прикрили лавочку.

Пеле не вмирає. Пеле ніколи не помре. Він буде вічно.

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