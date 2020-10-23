Бундеслига стала вторым европейским топ-чемпионатом, который будет транслироваться на Setanta Sports.

Setanta Sports на своей официальной странице в Facebook, объявила о подписании долгосрочного соглашения по трансляции матчей Бундеслиги на территории Украины в сезонах 2021/22 – 2024/25.

Setanta получила лицензию на запуск второго телеканала в Украине

Отметим, что чемпионат Германии станет вторым после АПЛ чемпионатом из европейской топ-5, который будет транслироваться на телеканале.

Напомним, что в Украине Setanta работает с 1 августа 2019 года. Кроме матчей чемпионата Англии, канал транслирует матчи Кубка Англии, Кубка английской лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-Лиги, этапы Формулы-1, поединки NHL и NBA, а также турниры UFC.

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