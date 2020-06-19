Сестра Роналду – про поразку Ювентуса в Кубку Італії: Самотужки ти не можеш творити дива

-
Реал розгромив Валенсію: "вершкові" great again, бенефіс дуету Бензема та Азара, тіньовий герой Кроос і тріумф АсенсіоІспанія — 03:00 819
-
Реал Мадрид – Валенсія: онлайн-трансляція матчу Ла ЛігиІспанія — 18 черв 493
-
"Я його забрав із Валенсії": Суркіс – про трансферні пріоритети Динамо та готовність продати лідерів командиУкраїна — 18 черв 4157
-
Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблемиЗбірна України — 18 черв 6665
-
Зоря вимагає термінового перегляду рішення щодо дискваліфікації Лєднєва – клуб звинувачує КДК УАФ в упередженостіУкраїна — 18 черв 852