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Сестра Роналду – про поразку Ювентуса в Кубку Італії: Самотужки ти не можеш творити дива

06:00 - Читать на русском
Сестра Роналду – про поразку Ювентуса в Кубку Італії: Самотужки ти не можеш творити дива
Ельма Авейру (праворуч) / фото із соцмереж

Сестра нападника Ювентуса Кріштіану Роналду підтримала футболіста після поразки від Наполі у фіналі Кубка Італії.

 

"Що ще ти міг зробити? Ось і все, мій дорогий, самотужки ти не можеш творити дива. Не розумію, як можна так грати. У будь-якому випадку вище голову, ти не міг зробити більшого, мій королю", – написала Ельма Авейру на своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, Ювентус поступився Наполі в серії пенальті, основний час закінчився з рахунком 0:0. Сам Роналду вперше у своїй кар'єрі програв два фінали поспіль – в грудні Ювентус віддав Лаціо Суперкубок країни.

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Теги
Італія Наполі - Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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