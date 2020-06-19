Сестра Роналду – про поразку Ювентуса в Кубку Італії: Самотужки ти не можеш творити дива

Сестра нападника Ювентуса Кріштіану Роналду підтримала футболіста після поразки від Наполі у фіналі Кубка Італії.

"Що ще ти міг зробити? Ось і все, мій дорогий, самотужки ти не можеш творити дива. Не розумію, як можна так грати. У будь-якому випадку вище голову, ти не міг зробити більшого, мій королю", – написала Ельма Авейру на своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, Ювентус поступився Наполі в серії пенальті, основний час закінчився з рахунком 0:0. Сам Роналду вперше у своїй кар'єрі програв два фінали поспіль – в грудні Ювентус віддав Лаціо Суперкубок країни.