Серія пенальті з провалом Буффона і компанії у відеоогляді матчу Наполі – Ювентус

Наполі та Ювентус зустрілися у фіналі Кубка Італії. Дивіться відеоогляд матчу Наполі – Ювентус на Футбол 24.

Команди не хотіли поспішати і зайвий раз наражатися на ризик, тому гострих моментів бракувало. Голкіпери зберігали концентрацію навіть в такій ситуації – Мерет впорався з пострілами Бентанкура і Роналду, а Буффон кінчиками пальців завадив забити Інсіньє. Той-таки капітан Наполі зі штрафного влучив у стійку.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії

Не була феєричною і друга половина, але цього разу більше працював Буффон. В компенсований час ветеран Ювентуса взагалі здійснив щось неймовірне – відбив удар Максімовіча перед собою, а потім з допомогою стійки і другу спробу від Ельмаса. Доля титулу вирішилась в серії пенальті. Наполі виконав всі свої спроби бездоганно, натомість у Ювентуса знайшлися двоє невдах. Дибала програв дуель характерів Мерету, а Даніло запустив м'яч над поперечиною – 4:2.