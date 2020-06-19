Сестра Роналду – о поражении Ювентуса в Кубке Италии: В одиночку ты не можешь творить чудеса

Сестра нападающего Ювентуса Криштиану Роналду поддержала футболиста после поражения от Наполи в финале Кубка Италии.

"Что еще ты мог сделать? Вот и все, мой дорогой, в одиночку ты не можешь творить чудеса. Не понимаю, как можно так играть. В любом случае выше голову, ты не мог сделать большего, мой король", – написала Эльма Авейру на своей странице в Инстаграм.

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Напомним, Ювентус уступил Наполи в серии пенальти, основное время закончилось со счетом 0:0. Сам Роналду впервые в своей карьере проиграл два финала подряд – в декабре Ювентус отдал Лацио Суперкубок страны.