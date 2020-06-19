toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС РЕАЛ МАДРИД - ВАЛЕНСИЯ ТРАНСФЕРЫ

Сестра Роналду – о поражении Ювентуса в Кубке Италии: В одиночку ты не можешь творить чудеса

06:00 - Читати українською
Сестра Роналду – о поражении Ювентуса в Кубке Италии: В одиночку ты не можешь творить чудеса
Эльма Авейру (справа) / фото из соцсетей

Сестра нападающего Ювентуса Криштиану Роналду поддержала футболиста после поражения от Наполи в финале Кубка Италии.

 

"Что еще ты мог сделать? Вот и все, мой дорогой, в одиночку ты не можешь творить чудеса. Не понимаю, как можно так играть. В любом случае выше голову, ты не мог сделать большего, мой король", – написала Эльма Авейру на своей странице в Инстаграм.

Неаполь сошел с ума после победы в Кубке Италии – город взорвался салютами и неистовыми фанатами в фонтанах

Напомним, Ювентус уступил Наполи в серии пенальти, основное время закончилось со счетом 0:0. Сам Роналду впервые в своей карьере проиграл два финала подряд – в декабре Ювентус отдал Лацио Суперкубок страны.

blog_ava
"Разве Лобановский россиянин? Он – украинец!" Правила жизни Фабио Капелло
18 июня
4252
Теги
Италия Наполи - Ювентус Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
29
мин
Севилья
23:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук