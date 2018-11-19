Шахтар показав, як працює клубна академія під Києвом

Дар'я Ракицька, яка є сестрою захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, дізналась, як справи в академії "гірників".

Шахтар на своєму клубному каналі в Youtube опублкував сюжет про власну клубну академію.

Сестра Ракицького стала ведучою YouTube-каналу Шахтаря

Сестра Ярослава Ракицького Дар'я, яка віднедавна працює на каналі "гірників", завітала до академії та дізналась про її успіхи та специфіку роботи. А також змушена була віджиматись.

Шахтар після 15 турів займає 1 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та має 40 очок.

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