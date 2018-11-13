Сестра Ракицького стала ведучою YouTube-каналу Шахтаря

Дар'я Ракицька, яка є сестрою захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, стала новою ведучою клубного YouTube-каналу "гірників".

Дар'я Ракицька вже встигла взяти участь у сюжеті клубного YouTube-каналу Шахтаря. Сталось це перед матчем 15 туру УПЛ проти Ворскли, який "гірники" виграли з рахунком 2:0.

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Дівчина стала новою ведучою каналу і варто зазначити, що вона є сестрою захисника Ярослава Ракицького.

Шахтар після 15 турів має 40 очок і лідирує в турнірній таблиці УПЛ.