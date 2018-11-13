Сестра Ракицького стала ведучою YouTube-каналу Шахтаря

Збірна України — 18:01 720
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Шевченко: У збірну України має приїжджати людина з мотивацією, а не щоб отримати місце в складі
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"Ібрагімовіч дуже дратує на полі": скандальний суддя розповів про божевілля Златана, який не проти очолити ПСЖФранція — 17:50 1307
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Українцям стане важче в АПЛ – FA планує скоротити кількість легіонерів у клубах чемпіонату АнгліїАнглія — 14:55 1221
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Словаччина – Україна: відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Ліги наційЛіга націй — 14:39 1380
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Мессі вийшов на 2-е місце за кількістю голів у складі однієї команди – попереду лише легендарний бразилецьІспанія — 10:43 1551
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