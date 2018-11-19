Шахтер показал, как работает клубная академия под Киевом

Дарья Ракицкая, которая является сестрой защитника Шахтера Ярослава Ракицкого, узнала, как дела в академии "горняков".

Шахтер на своем клубном канале в Youtube опубликовал сюжет о собственной клубную академию.

Сестра Ракицкого стала ведущей YouTube-канала Шахтера

Сестра Ярослава Ракицкого Дарья, которая с недавних пор работает на канале "горняков", пришла в академию и узнала о ее успехах и специфике работы. А также вынуждена была отжиматься.

Шахтер после 15 туров занимает 1 строчку в турнирной таблице УПЛ и имеет 40 очков.

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