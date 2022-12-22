"Серце Мессі б'ється для Барси", – Лапорта загадково прокоментував чутки про камбек Лео
16:25 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта оцінив ймовірність повернення Ліонеля Мессі в Каталонію.
"Мессі – найкращий гравець всіх часів. Він фанат Барселони, його серце б'ється для Барси. Тому чутки про камбек логічні.
Чи повернеться Мессі в Барселону? Він зараз грає за ПСЖ. Ми б хотіли, щоб Лео колись повернувся, але буде видно", – сказав Лапорта для Barca TV.
Мессі виступав за Барселону у 2004-2021 роках, вигравши 4 Ліги чемпіонів. Останні два сезони аргентинець виступає у Франції за ПСЖ.
Мессі покине ПСЖ в кінці сезону та вимагає, щоб Барселона вигнала Піке – ультиматум для камбеку
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