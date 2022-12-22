"Мессі – найкращий гравець всіх часів. Він фанат Барселони, його серце б'ється для Барси. Тому чутки про камбек логічні.

Чи повернеться Мессі в Барселону? Він зараз грає за ПСЖ. Ми б хотіли, щоб Лео колись повернувся, але буде видно", – сказав Лапорта для Barca TV.

Мессі виступав за Барселону у 2004-2021 роках, вигравши 4 Ліги чемпіонів. Останні два сезони аргентинець виступає у Франції за ПСЖ.

Мессі покине ПСЖ в кінці сезону та вимагає, щоб Барселона вигнала Піке – ультиматум для камбеку