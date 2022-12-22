"Сердце Месси бьется для Барсы", – Лапорта загадочно прокомментировал слухи о камбеке Лео
16:36 - Читати українською
Президент Барселоны Жоан Лапорт оценил вероятность возвращения Лионеля Месси в Каталонию.
"Месси – лучший игрок всех времен. Он фанат Барселоны, его сердце бьется для Барсы. Поэтому слухи о камбеке логичны.
Вернется ли Месси в Барселону? Он сейчас играет за ПСЖ. Мы бы хотели, чтобы Лео когда-нибудь вернулся, но будет видно", – сказал Лапорта для Barca TV.
Месси выступал за Барселону в 2004-2021 годах, выиграв 4 Лиги чемпионов. Последние два сезона аргентинец выступает во Франции за ПСЖ.
Месси покинет ПСЖ в конце сезона и требует, чтобы Барселона выгнала Пике – ультиматум для камбека
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter