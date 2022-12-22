"Месси – лучший игрок всех времен. Он фанат Барселоны, его сердце бьется для Барсы. Поэтому слухи о камбеке логичны.

Вернется ли Месси в Барселону? Он сейчас играет за ПСЖ. Мы бы хотели, чтобы Лео когда-нибудь вернулся, но будет видно", – сказал Лапорта для Barca TV.

Месси выступал за Барселону в 2004-2021 годах, выиграв 4 Лиги чемпионов. Последние два сезона аргентинец выступает во Франции за ПСЖ.

Месси покинет ПСЖ в конце сезона и требует, чтобы Барселона выгнала Пике – ультиматум для камбека