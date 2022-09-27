Аргентинець попередив керівництво ПСЖ, що не буде продовжувати свій контракт, повідомив журналіст Марк Марба у ефірі La Porteria.

Барселона ретельно вивчає можливість повернення Мессі – почесна роль або повноцінний контракт

Мессі відпрацює свій 2-річний контракт і буде шукати інший клуб вільним агентом. Для повернення в Барселону потрібна одна умова. Лео не збирається грати на Камп Ноу, допоки там залишається Жерар Піке. Легенди "кулес" багато років ділили роздягальню і виграли гору трофеїв, але в особистих стосунках не все так гладко.

Нагадаємо, влітку 2021-го Барселона не змогла вписати зарплату Мессі в стелю Ла Ліги, тому той перебрався в ПСЖ. Перший сезон аргентинця у Франції не вразив, але другий поки складається оптимістично – 6+8 у 11 матчах.

Піке може сенсаційно опинитися в Мадриді – Барса не буде заважати, але доведеться зменшити зарплатню