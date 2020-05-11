toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Серія А отримала дозвіл відновити командні тренування – відома дата

11 травня 20:32 272 Читать на русском
Серія А отримала дозвіл відновити командні тренування – відома дата
Вінченцо Спадафора / фото із відкритих джерел

Відновлення чемпіонату Італії стає все ближчим. Клуби Серії А зможуть проводити групові тренування.

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора повідомив, що командам дозволять відновити повноцінний тренувальний процес 18 травня, повідомляє Football Italia.

Шантаж клубів АПЛ не вдався – FA готова достроково завершити сезон в Англії

"Вказівки комітету, які слід вважати суворими та обов'язковими, будуть передані Федерації футболу для внесення необхідних змін до протоколу, щоб команди могли продовжити тренування в безпечних умовах з 18 травня", – сказав чиновник.

Зазначається, що це наразі лише заходи щодо послаблення умов карантину. Питання про відновлення Серії А, яка була перервана через пандемію коронавірусу, залишається відкритим. Остаточне рішення буде ухвалене пізніше. Нагадаємо, зараз гравцям дозволяється тренуватися на клубних базах лише індивідуально.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Революційний план УЄФА виявився фейком – кваліфікації українських клубів у Лігу чемпіонів нічого не загрожує
00:31
1493
Теги
Італія коронавірус Серія А
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
13
год
:
38
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук