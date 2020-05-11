Серія А отримала дозвіл відновити командні тренування – відома дата

Відновлення чемпіонату Італії стає все ближчим. Клуби Серії А зможуть проводити групові тренування.

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора повідомив, що командам дозволять відновити повноцінний тренувальний процес 18 травня, повідомляє Football Italia.

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"Вказівки комітету, які слід вважати суворими та обов'язковими, будуть передані Федерації футболу для внесення необхідних змін до протоколу, щоб команди могли продовжити тренування в безпечних умовах з 18 травня", – сказав чиновник.

Зазначається, що це наразі лише заходи щодо послаблення умов карантину. Питання про відновлення Серії А, яка була перервана через пандемію коронавірусу, залишається відкритим. Остаточне рішення буде ухвалене пізніше. Нагадаємо, зараз гравцям дозволяється тренуватися на клубних базах лише індивідуально.

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