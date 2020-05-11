Шантаж клубів АПЛ не вдався – FA готова достроково завершити сезон в Англії

Футбольна асоціація Англії (FA) розглядає варіант, що нинішній розіграш АПЛ не вдасться дограти.

Голова FA Грег Кларк повідомив клубам АПЛ, що не варто розраховувати на скасування вильоту в Чемпіоншип, тому що результати поточного сезону не будуть анульовані, навіть якщо доведеться достроково завершити сезон, повідомляє The Telegraph.

АПЛ отримала офіційний дозвіл відновити сезон

Зазначається, що FA володіє широкими повноваженнями як "спеціальний акціонер" в рамках угоди, коли АПЛ була створена в 1991 році. Зокрема організація має можливість накласти вето на будь-які запропоновані зміни щодо підвищення і пониження в класі. Кларк наголосив, що долю сезону 2019-20 варто вирішувати на основі спортивних заслуг, навіть якщо всі матчі не можуть бути зіграні.

Раніше повідомлялося, що команди з нижньої частини турнірної таблиці були готові бойкотувати відновлення АПЛ, якщо сезон захочуть дограти на кількох визначених стадіонах. На їхню думку, цей варіант не дозволить перебувати усім командам в рівних умовах. Таким чином ці клуби намагалися зберегти свою прописку в еліті.

Отже, рішення FA навпаки повинне спонукати учасників АПЛ проголосувати за відновлення сезону, щоб мати можливість на полі поборотися за право не вилетіти в Чемпіоншип. До слова, внизу таблиці наразі перебувають Борнмут, Астон Вілла та Норвіч. Футбольний сезон а Англії орієнтовно може відновитися на початку червня.

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