Серия А получила разрешение возобновить командные тренировки – известна дата

Возобновление чемпионата Италии становится все ближе. Клубы Серии А смогут проводить групповые тренировки.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что командам позволят возобновить полноценный тренировочный процесс 18 мая, сообщает Football Italia.

Шантаж клубов АПЛ не удался – FA готова досрочно завершить сезон в Англии

"Указания комитета, которые следует считать строгими и обязательными, будут переданы Федерации футбола для внесения необходимых изменений в протокол, чтобы команды могли продолжить тренировки в безопасных условиях с 18 мая", – сказал чиновник.

Отмечается, что это пока только меры по ослаблению условий карантина. Вопрос о возобновлении Серии А, которая была прервана из-за пандемии коронавируса, остается открытым. Окончательное решение будет принято позже. Напомним, сейчас игрокам разрешается тренироваться на клубных базах только индивидуально.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів