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Серия А получила разрешение возобновить командные тренировки – известна дата

20:32 29 Читати українською
Серия А получила разрешение возобновить командные тренировки – известна дата
Винченцо Спадафора / фото с открытых источников

Возобновление чемпионата Италии становится все ближе. Клубы Серии А смогут проводить групповые тренировки.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что командам позволят возобновить полноценный тренировочный процесс 18 мая, сообщает Football Italia.

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"Указания комитета, которые следует считать строгими и обязательными, будут переданы Федерации футбола для внесения необходимых изменений в протокол, чтобы команды могли продолжить тренировки в безопасных условиях с 18 мая", – сказал чиновник.

Отмечается, что это пока только меры по ослаблению условий карантина. Вопрос о возобновлении Серии А, которая была прервана из-за пандемии коронавируса, остается открытым. Окончательное решение будет принято позже. Напомним, сейчас игрокам разрешается тренироваться на клубных базах только индивидуально.

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